Экс-чиновник Белого дома Бьюкенен: у Вашингтона и Киева разные цели в конфликте на Украине

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Николай Лазаренко/РИА «Новости»

Бывший директор по коммуникациям Белого дома Патрик Бьюкенен заявил, что цели Вашингтона и Киева в украинском конфликте принципиально разные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The American Conservative.

Он отметил, что для президента Украины Владимира Зеленского Крым и Донбасс являются суверенными территориями, а их возвращение оправдывает возникший конфликт с Российской Федерацией. В это же время Штаты никогда не были жизненно заинтересованы в тех, кто находятся у власти в Киеве.

Бьюкенен утверждает, что для Вашингтона главный вопрос в российско-украинском противостоянии состоит в том, чтобы Штаты не были втянуты в войну с Российской Федерацией, которая может привести к использованию ядерного оружия.

«Ничто из происходящего в Восточной Европе не сможет оправдать полномасштабный военный конфликт США с Россией», — отметил Бьюкенен.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия не настроена на дипломатическое решение конфликта на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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