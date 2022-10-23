Военная операция РФ на Украине. День 242-й

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Киевские власти готовят на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса — РИА Новости со ссылкой на «заслуживающие доверия» источники.

Цель провокации — обвинить Россию в применении оружие массового уничтожения на Украине и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.