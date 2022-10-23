Политика

Военная операция РФ на Украине. День 242-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 242-й день

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Станислав Красильников/ТАСС
Си Цзиньпин избран генеральным секретарем Компартии Китая на третий срок. Экс-президент США Дональд Трамп намекнул на готовность участвовать в предстоящих выборах главы государства в 2024 году. ВСУ обстреляли Золотое, Новоайдар и Сватово в ЛНР из HIMARS. Вопрос оказания помощи Украине грозит расколом в Республиканской партии США, утверждает CNN. Киевские власти готовят на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса, сообщили РИА Новости источники в разных странах. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:45

ВСУ утром обстреляли город Энергодар, в котором находится Запорожская АЭС, из-за удара получил повреждения гражданский объект — глава администрации города Александр Волга.

8:25

Пуск неуправляемых ракет штурмовиками Су-25 в ходе спецоперации на Украине.

8:08

На орбиту вывели первый аппарат по программе «Сфера» и три спутника «Гонец-М».

Проект «Сфера» — проект по созданию глобальной сети спутников, обеспечивающих широкополосное подключение к Интернету в регионах со слабой инфраструктурой. По предназначению идентичен американской системе Starlink, которая активно используется украинскими военными.

8:05

ВСУ обстреляли Золотое, Новоайдар и Сватово в ЛНР из HIMARS.

8:03

8:01

Экс-президент США Дональд Трамп намекнул на свою готовность участвовать в следующих выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 242-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

8:13

Киевские власти готовят на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса — РИА Новости со ссылкой на «заслуживающие доверия» источники.

Цель провокации — обвинить Россию в применении оружие массового уничтожения на Украине и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.

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