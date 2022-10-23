Военная операция РФ на Украине. День 242-й

ВСУ утром обстреляли город Энергодар, в котором находится Запорожская АЭС, из-за удара получил повреждения гражданский объект — глава администрации города Александр Волга.
На орбиту вывели первый аппарат по программе «Сфера» и три спутника «Гонец-М».
Проект «Сфера» — проект по созданию глобальной сети спутников, обеспечивающих широкополосное подключение к Интернету в регионах со слабой инфраструктурой. По предназначению идентичен американской системе Starlink, которая активно используется украинскими военными.
Экс-президент США Дональд Трамп намекнул на свою готовность участвовать в следующих выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году.
Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 242-го дня специальной военной операции РФ на Украине.
Киевские власти готовят на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса — РИА Новости со ссылкой на «заслуживающие доверия» источники.
Цель провокации — обвинить Россию в применении оружие массового уничтожения на Украине и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.