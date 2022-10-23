Орбан обвинил ЕС во враждебном отношении к Венгрии

Премьер Венгрии Орбан заявил о враждебном отношении к Венгрии со стороны ЕС

close
100%
Bertrand Guay/Pool/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил левую оппозицию внутри страны и нынешнее руководство Евросоюза в том, что они пытаются проводить политику, враждебную национальным интересам венгерского народа. Соответствующее заявление он сделал, выступая в городе Залаэгерсег по случаю очередной годовщины венгерского восстания 1956 года, передает ТАСС.

Глава правительства указал, что и те и другие, по сути, сделали Венгрию целью своего прямого нападения. В связи с этим Орбан подчеркнул, что его правительство готово противостоять подобным угрозам и «способно защитить» интересы страны «дома и за рубежом».

«Давайте не будем обращать внимание на тех, кто стреляет в Венгрию из тени или со своих высот в Брюсселе», — сказал политик о теневом правительстве оппозиционных партий и поддерживающих их лидерах Евросоюза.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель навязал санкции странам ЕС, из-за чего в Европе произошел резкий рост цен на энергию.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что санкции Европейского союза в отношении России стали причиной появления энергетического кризиса в странах Европы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть