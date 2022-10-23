Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека ЦК Компартии КНР

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Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин одержал убедительную победу на выборах генерального секретаря ЦК Компартии Китая, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его мнению, переизбрание китайского лидера говорит о поддержке его политики.

«Убедительная победа, безусловно, является свидетельством широкой поддержки соотечественниками вашей мудрой и дальновидной политики, направленной на укрепление политико-экономических основ Китая, рост благосостояния граждан», — цитирует слова Токаева ТАСС.

Как указал президент Казахстана, он желает Си Цзиньпину, чтобы развитие Китая лишь усиливалось под его правлением. При этом Токаев подчеркнул, что народ КНР поддерживает политику своего лидера, которая отчасти направлена на рост авторитета государства на мировой арене.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека ЦК Компартии Китая.

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