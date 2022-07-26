Госсекретарь США Блинкен оценил возможность мирного урегулирования в Карабахе в разговоре с Пашиняном

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого стороны обсудили возможность достижения мира между Ереваном и Баку по вопросам урегулирования карабахского конфликта.

«Госсекретарь предложил помощь Соединенных Штатов в налаживании региональных транспортных и коммуникационных связей. Госсекретарь призвал к продолжению двустороннего диалога и приветствовал недавнюю встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Тбилиси. <...> Госсекретарь Блинкен также высоко оценил усилия премьер-министра [Пашиняна] по достижению позитивной динамики и заключению конкретных договоренностей в направлении нормализации отношений между Арменией и Турцией», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Госдепа США.

Ранее стало известно, что Азербайджан сформировал состав своей комиссии по подготовке мирного договора с Арменией и ждет аналогичного шага от Еревана. Отмечается, что Алиев назвал проведение в Тбилиси встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении первым шагом к диалогу о мирном договоре между двумя странами.