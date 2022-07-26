Госдеп США рассматривает возможность продать Японии ракеты на сотни миллионов долларов

Вашингтон предварительно одобрил продажу Японии ракет средней дальности класса «воздух-воздух» и сопутствующего оборудования на сумму около $293 млн. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ожидается, что ракеты, произведенные аэрокосмической компанией Raytheon Technologies, будут установлены на истребители F-35. Сделка может быть совершена в рамках модернизации японских ВВС, речь о которой ведется с ноября 2021 года.

В июне правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии сделала повышенные траты на оборону государства одним из ключевых пунктов своей предвыборной программы.

Точные цифры увеличения военного бюджета не называются, но в качестве примера приводится курс стран-членов НАТО на доведение расходов на оборону до 2% ВВП — в Японии на данный момент этот показатель составляет 1% ВВП. Как отмечает NHK, необходимость такого решения в программе ЛДП объясняется рядом причин, в том числе эскалацией украинского кризиса, активизацией Китая и расширением ядерной программы Северной Кореи.