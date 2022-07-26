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Пушков назвал президента Санду реальной угрозой Молдавии

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Владимир Трефилов/Reuters

Сенатор Совета Федерации Российской Федерации Алексей Пушков заявил, что намерения президента Молдавии Майи Санду превратить страну в провинцию Румынии является реальной угрозой для республики. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это — реальная угроза: Приднестровье, судя по настроениям его граждан и заявлениям его руководства, не намерено идти по этому пути», — написал Пушков.

Ранее Санду в ходе состоявшихся в конце июня переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявила об отсутствии угроз для Украины со стороны Приднестровья.

В конце июня приднестровский лидер Вадим Красносельский назвал обвинения в адрес Приднестровья о подготовке военного удара по территории Украины, которые озвучивают журналисты и комментируют политики из Молдавии и с Украины, ложными, провокационными и необоснованными. Он также обратил внимание, что скрыть подобного рода подготовку невозможно.

Президент Украины позднее заявил о мелких провокациях со стороны Приднестровья.

В конце апреля — начале мая 2022 года в Приднестровье прогремели несколько взрывов. Власти непризнанной республики обвиняют в терактах Украину, Киев же перекладывает ответственность на Москву.

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