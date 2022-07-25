МИД России назвал попытки добиться победы на поле боя «дорогой в пропасть» для Киева и ЕС

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что попытки добиться победы Украины в боевых действиях станут «дорогой в пропасть» для Киева и Европейского союза. Ее слова опубликованы на сайте МИДа.

«Любые попытки добиться «победы на поле боя» – прямая дорога в пропасть как для Киева, так и для Брюсселя», — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Она подчеркнула, что Евросоюз «продолжает инвестировать в дальнейшие боевые действия», поставляя оружие Украине, что свидетельствует о «полной неготовности» Брюсселя способствовать мирному урегулированию конфликта. По ее словам, за чуть более чем год существования «Европейского фонда мира» на поставки вооружения Киеву было потрачено €2,5 млрд.

«Так что за совершаемые украинскими ВС и националистическими батальонами военные преступления, убийства мирных жителей, женщин, стариков и детей, разрушение гражданской инфраструктуры, включая мосты, спонсоры из ЕС должны нести ту же ответственность, что и киевский режим», — заявила Захарова.

Она также добавила, что поставками на Украину Евросоюз нарушает собственные правила поставок вооружений в третьи страны.

Ранее стало известно, что агентство Европол фиксирует случаи контрабанды оружия с Украины в европейские страны.