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Постпред Чижов заявил, что ЕС показывает нервозность при попытке сдержать Россию

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что ЕС показывает нервозность при совершении конкретных шагов по сдерживанию России. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24».

«Если говорить о конкретных шагах по сдерживанию России, то они отражают в первую очередь нервозность Евросоюза и отсутствие четкой перспективы, что делать дальше», — сказал дипломат.

По его словам, когда власти Евросоюза только задумывали различные шаги, многие «предупреждали функционеров ЕС, что, вводя какие-то меры, всегда надо иметь в виду», что нужно будет делать и как «отрабатывать их назад, отменять».

Говоря о новом пакете санкций, который ЕС ввел против РФ, Чижов заявил, что «на седьмой он явно не тянет».

21 июля Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций в отношении России, в том числе частичный запрет на импорт золота. В новый санкционный список ЕС были включены 55 физических и юрлиц России, также запрещены к ввозу товары двойного назначения.

Также ЕС включил в черный список мотоклуб «Ночные волки» и Сбербанк.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Санкции против России
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