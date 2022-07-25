Постпред Чижов заявил, что ЕС показывает нервозность при попытке сдержать Россию

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что ЕС показывает нервозность при совершении конкретных шагов по сдерживанию России. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24».

«Если говорить о конкретных шагах по сдерживанию России, то они отражают в первую очередь нервозность Евросоюза и отсутствие четкой перспективы, что делать дальше», — сказал дипломат.

По его словам, когда власти Евросоюза только задумывали различные шаги, многие «предупреждали функционеров ЕС, что, вводя какие-то меры, всегда надо иметь в виду», что нужно будет делать и как «отрабатывать их назад, отменять».

Говоря о новом пакете санкций, который ЕС ввел против РФ, Чижов заявил, что «на седьмой он явно не тянет».

21 июля Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций в отношении России, в том числе частичный запрет на импорт золота. В новый санкционный список ЕС были включены 55 физических и юрлиц России, также запрещены к ввозу товары двойного назначения.

Также ЕС включил в черный список мотоклуб «Ночные волки» и Сбербанк.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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