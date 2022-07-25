Трамп стал самым популярным кандидатом на пост президента США среди студентов

Согласно опросу, проведенному на студенческой конференции Turning Point во Флориде, экс-президент США Дональд Трамп является самым популярным кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Данные исследования приводит Fox News.

78,7% респондентов, большинство из которых представляли различные молодежные организации, отдали свой голос за Трампа. Еще 19% респондентов предпочли губернатора Флориды Рона ДеСантиса. Бывший соратник Трампа и вице-президент в его администрации, Майк Пенс, набрал всего лишь 0,3% голосов.

Трамп сделал ряд громких заявлений на прошедшем 23 июля студенческом саммите. В частности, он заявил, что в мире существуют лишь два гендера — женский и мужской. По его словам, американская система образования является «больной» из-за запретов Библии в общеобразовательных школах.

Бывший президент США также отметил, что Штаты при нынешнем президенте Джо Байдене стали нищей страной, которая вынуждена просить о помощи. По его мнению, за 2 года США превратились из сильной, могущественной страны в слабую.