ВВС Британии с марта увеличили число полетов самолетов-разведчиков у границ РФ

Королевские ВВС Великобритании в несколько раз увеличили число полетов самолетов-разведчиков RC-135W Rivet Joint с 24 февраля. Об этом сообщило британское издание UK Defence Journal со ссылкой на минобороны страны.

Согласно предоставленной ведомством информации, если в декабре прошлого года самолеты-разведчики совершили шесть вылетов, то в марте их количество увеличилось до 18. В апреле самолеты поднимались в воздух 12 раз, в мае — 14.

Ранее покинувший пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заверил президента Украины Владимира Зеленского в том, что Лондон продолжит поддерживать Киев вне зависимости от того, кто станет будущим премьером Соединенного Королевства.

Джонсон в рамках телефонного разговора с Зеленским затронул «недавние шаги, которые Великобритания сделала для того, чтобы усилить украинское сопротивление, включая подготовку тысячи украинских военных в Великобритании».