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В Госдепе заявили, что США приветствуют «продуктовую сделку»

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Clemens Bilan/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты приветствуют «продуктовую сделку», заключенную в Стамбуле, передает РИА «Новости».

«США приветствуют эту сделку и высоко оценивают целенаправленные дипломатические усилия генерального секретаря ООН (Антониу) Гуттереша и турецкого президента (Тайипа) Эрдогана», — сказал он.

По его словам, в США надеются, что ее реализация начнется скоро и продолжится «без сбоев и вмешательств».

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что «продуктовая сделка» не имеет крайних сроков и, если не возникнет проблем и возражений, будет обновляться автоматически.

22 июля в Стамбуле представителями Турции, Украины, Российской Федерации и ООН было подписано соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.

От России подпись под документом поставил министр обороны Сергей Шойгу, от Турции — глава военного ведомства Хулуси Акар. От Киева ее подписывал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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