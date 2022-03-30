Мединский сообщил о «неопровержимых доказательствах» подготовки Киевом наступления в Донбассе

Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о наличии неопровержимых доказательств готовящегося Киевом наступления в Донбассе, в связи с чем Россия и была вынуждена начать спецоперацию на Украине, передает ТАСС.

«России в любом случае пришлось бы встать на защиту десятков и десятков тысяч проживающих там наших российских граждан», — подчеркнул он.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. Ранее состоялись несколько раундов переговоров между российской и украинской делегациями. По итогам последней встречи Мединский заявил, что Украина отказывается от стремления вернуть Донбасс и Крым военным путем.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».