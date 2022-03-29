Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В Свердловской области фура с пивом протаранила грузовик с пельменями 12:14
Элджей попал в ДТП в Дубае 12:10
Джо Байден перепутал себя с Мишель Обамой 12:01
Леонова о реакции Трусовой на серебро ОИ: Саша повзрослеет и все поймет 12:00
Пьяный водитель автомобиля каршеринга съехал в подземный переход в Москве 11:53
Кристина Резцова: непонятно, почему на футбол и хоккей ходит больше народу, чем... 11:47
Netflix заморозил съемки новой части «Плохих парней» из-за скандала... 11:44
Диетолог Круглова назвала продукты, которые лучше не есть натощак 11:42
Глава Олимпийского комитета России рассказал о тесном сотрудничестве с Европой 11:33
Знакомая нападавшей рассказала, что стало поводом для группового избиения школьницы... 11:33

В ГД назвали высылку российских дипломатов из стран ЕС «началом дипломатической войны»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Embassy of the Netherlands in Russia/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Депутат Государственной думы РФ от «Единой России» Олег Морозов полагает, что высылку работников посольств России из нескольких стран можно считать началом дипломатической войны. Его цитирует РИА «Новости».

«Это начало откровенной дипломатической войны. А на войне ответные меры могут и должны быть ассиметричными и жесткими. Полагаю, что для некоторых европейских диппредставительств встречные ограничения должны быть максимально чувствительными», — сказал Морозов.

В качестве «чувствительных мер» депутат предложил не только симметрично выслать дипломатов «недружественных стран», но и остановить возможность найма персонала из числа российских граждан.

29 марта стало известно, что Бельгия высылает 21 российского дипломата «за шпионаж или угрозу безопасности». Несколькими часами ранее МИД Нидерландов также сообщил о высылке 17 российских дипломатов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть