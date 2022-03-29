США намерены ввести санкции против компаний цепи поставок России

Заместитель главы минфина США Уолли Адейемо заявил, что Вашингтон намерен ввести санкции против компаний, которые задействованы в цепи поставок России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNBC.

«Мы будем нацелены на компании цепи поставок, чтобы гарантировать, что поставщики по всему миру не помогают России», — сказал он.

По его словам, санкции будут разрабатываться вместе с союзниками Соединенных Штатов. Он добавил, что Россия пока не пыталась обходить уже введенные санкции, но, по данным Адейемо, «собирается это сделать» с помощью криптовалют и подставных компаний.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Соединенные Штаты намерены ввести санкции против ряда российских компаний, которые предоставляют услуги и товары разведке и ВС РФ.

По данным издания, под санкции могут попасть такие компании, как «Серния Инжиниринг» — специализируется на разработке решений и поставке высокотехнологичного оборудования для измерений и исследований в области микроэлектроники, «Сертал» — занимается оборудованием для измерений и исследований в области микроэлектроники, а также связанные с ними юрлица. Власти США полагают, что эти компании являются «ключевыми звеньями в поставках вооружений для российских спецслужб».