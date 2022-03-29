Австралия ввела санкции против 39 подозреваемых в коррупции россиян

Глава МИД Австралии Марис Пейн заявила о введении санкций против 39 россиян, связанных с «делом Магнитского». Об этом сообщает РИА «Новости».

«В первом транше правительство почтит Магнитского и всех, кто защищает верховенство закона, адресными санкциями и запретом на въезд против 14 россиян, ответственных за серьезную коррупцию, которую он раскрыл, а также 25 исполнителей и сообщников в вопросе жестокого обращения с ним и его смерти», — говорится в заявлении главы МИД.

Санкции также подразумевают заморозку счетов этих лиц.

Ранее Министерство иностранных дел Австралии объявило о введении санкций против 22 российских журналистов и сотрудников СМИ.

В сообщении МИД страны указано, что речь идет о «прокремлевских пропагандистах». Уточняется, что в их число вошли руководители RT, «Фонда стратегической культуры», «Инфорос» и News Front. Конкретный список имен при этом не приводится.

Помимо этого, санкции также введены в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и членов его семьи — сына Виктора Лукашенко и супруги Галины Лукашенко. Ограничительные меры также коснулись ряда белорусских министров и военачальников.