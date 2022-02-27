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Экс-премьер Японии призвал США пересмотреть позицию по Тайваню

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Franck Robichon/Pool/Reuters

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал США отказаться от «двойственной стратегии» в отношении Тайваня. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fuji TV.

«Люди Тайваня разделяют наши универсальные ценности, поэтому я считаю, что США решительно должны отказаться от этой неопределенности», — сказал он.

По словам Абэ, чрезвычайная ситуация на Тайване может стать чрезвычайной ситуацией и для Японии, так как ее остров Йонагуни расположен в 110 километрах от Тайваня.

Ранее сообщалось, что правительство Китая введет санкции против США после того, как Вашингтон продал вооружение Тайваню.

Речь идет об американских компаниях Lockheed Martin и Raytheon Technologies, которые длительное время участвовали в поставках вооружения на Тайвань.

По его словам, продажа вооружений Тайваню грубо нарушает принцип «одного Китая», что наносит серьезный ущерб, как суверенитету, так и интересам безопасности КНР. Поэтому Китай резко выступает против поставок вооружения и осуждает эти действия.

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