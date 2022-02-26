Евросоюз проведет внеочередной совет глав МИД ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о созыве внеочередного совета министров иностранных дел Евросоюза на вечер воскресенья, 27 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter европейского чиновника.

«Я созываю виртуальную встречу министров иностранных дел ЕС на завтра на 18.00 (20.00 мск), чтобы принять дальнейшие меры в поддержку Украины против агрессии со стороны России. Я предложу пакет экстренной помощи украинским вооруженным силам, чтобы поддержать их в их героической борьбе», — написал он.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Боррель заявил, что в ближайшие дни не стоит ждать принятия третьего пакета санкций в отношении России.