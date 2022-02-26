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Запад может ввести новые санкции против России из-за Украины

CNN: США и ЕС могут ввести дополнительные санкции в отношении РФ в случае «взятия Киева»

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США и Евросоюз могут отключить от системы международных банковских переводов SWIFT отдельные российские банки и компании, а не РФ в целом. Также могут быть введены дополнительные санкции в случае «взятия» российской армией Киева, пишет РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Как рассказал телеканалу источник в американской администрации, официальные лица Соединенных Штатов и их коллеги в ЕС взвешивают варианты, в том числе санкционные меры, направленные на отключение от SWIFT отдельных банков и юридических лиц, а не всей российской экономики.

«Дополнительные санкции, скорее всего, последуют, если Киев, осажденная украинская столица, падет. Но было неясно, будут ли они включать в себя отключение России от SWIFT или это может произойти раньше», — сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение антироссийских санкций Западом было ожидаемым, Москва к этому готовилась.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Санкции против России
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