В ЛДПР опровергли сообщения об ухудшении самочувствия Жириновского

Руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин прокомментировал информацию Mash об ухудшении состояния госпитализированного Владимира Жириновского. Он сообщил «Газете.Ru», что информация о подключении политика к ИВЛ не соответствует действительности и Жириновский находится в стабильном состоянии.

«Состояние Владимира Вольфовича стабильное. Данные об ухудшении его здоровья не соответствуют действительности», — сказал Дюпин.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Владимира Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон.

Жириновский был госпитализирован в ЦКБ с коронавирусом 2 февраля.