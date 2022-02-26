Пушилин заявил о возможных обстрелах Украиной подконтрольных Киеву населенных пунктов

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные могут обстрелять из «Градов» населенные пункты, подконтрольные Украине. Его слова приводит РИА «Новости».

«Поступает сегодня еще более тревожная информация от разведки ДНР, что отданы приказы ВСУ обстрелять из «Градов» и другого тяжелого вооружения населенные пункты, которые пока еще подконтрольны Украине. Я говорю о Краматорске, Славянске, Артемовске», — сказал он.

По словам Пушилина, целью данных действий может быть обвинение в обстрелах и возможной гибели людей подразделений ДНР, ЛНР и России.

Ранее Пушилин заявил, что ряд украинских военнослужащих складывают оружие. По его словам, это может указывать на то, что ситуация меняется.

Он добавил, что Россия со своей стороны обеспечивает украинских военных необходимыми условиями, в том числе медицинской помощью. Пушилин подчеркнул, что после окончания боевых действий они смогут вернуться к своим семьям.

До этого Пушилин заявил, что президента Украины Владимира Зеленского могут подтолкнуть к наступательной операции в Донбассе. Оптимальный сценарий развития событий — вывод украинских вооруженных сил с территории республики, отметил глава ДНР в том же интервью.