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Израильского посла вызвали в МИД России

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Global Look Press

В МИД России вызвали посла Израиля в Москве Александра Бен Цви. Об этом сообщает армейское радио Галей ЦАХАЛ.

В публикации сказано, что «после осуждения» РФ со стороны главы МИД Израиля Яира Лапида этот дипломат был вызван на встречу с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым.

Ранее Лапид заявил, что Иерусалим осуждает «нападение России на Украину». По его словам, это является «нарушением международного правопорядка».

До этого ОБСЕ осудили действия России на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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