Вучич: Сербия поддерживает целостность Украины, но не будет вводить санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против России. Об этом сообщает ТАСС.

«Сербия уважает территориальную целостность всех стран, в том числе Украины. <…> Сербия против рестрикций против любой страны, в том числе против России. Сербия уважает нормы международного права, но Сербия хорошо понимает свои нужды и, невзирая на желания других, имеет свои национальные интересы, уважает традиционную дружбу», — заявил Вучич.

Ранее президент Сербии заявил, что военный нейтралитет его страны является постоянной политикой и Белград не поддержит какую-либо сторону в ситуации с Россией и Украиной.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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