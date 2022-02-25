В МИД высказались о возможном вступлении республик Донбасса в ОДКБ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга высказалась о возможном вступлении ЛНР и ДНР в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается вступления, невступления ДНР, ЛНР в какие-либо объединения, это вопрос их политики, они только третий день в состоянии обретения ими признанного суверенитета, их признали несколько государств, соответственно участие их в тех или иных объединениях связано с ... тем, что государства — члены должны сначала их признать», — сказала дипломат, отвечая на вопрос о перспективе включении республик Донбасса в ОДКБ.

Он добавила, что взаимодействие ДНР и ЛНР «с миром только начинается».

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Путин также поручил МИД России установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны — обеспечить поддержание мира на их территориях. На Западе действия России расценили как нарушение международного права и объявили о намерении ввести против России новые санкции. Вопрос новых ограничительных мер изучают в Евросоюзе, Канаде, Великобритании, США и Японии.

На фоне обострения отношений между ДНР, ЛНР и Украиной главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость регионов.