Столтенберг: НАТО призывает РФ немедленно прекратить военные действия на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс призывает Россию немедленно прекратить военные действия на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы решительным образом осуждаем и призываем Россию немедленно прекратить военные действия», — заявил Столтенберг во время открытия экстренного саммита НАТО по Украине.

Ранее Столтенберг заявил, что альянс не будет развертывать силы на Украине. Он отметил, что в текущий момент на территории Украины нет сил Североатлантического альянса.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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