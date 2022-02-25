Зеленский призвал европейцев отправляться на Украину для защиты Европы

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских граждан с боевым опытом отправляться на Украину, чтобы защитить Европу. Его слова приводит ТАСС.

«Если вы в Европе имеете боевой опыт и не хотите смотреть на нерешительность политиков, вы можете прибыть в наше государство и вместе с нами защищать Европу», — сказал президент Украины.

По словам Зеленского, пока европейские страны не спешат с реальными решениями, каждый европеец может прийти в украинское посольство и предложить свою помощь.

Он попросил их требовать у правительств больше военной и экономической помощи для Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, где призвал Россию к переговорам о прекращении военных действий. По его словам, чем раньше начнутся переговоры, тем меньшими будут потери самой России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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