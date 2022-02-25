Лавров заявил, что никто не собирается оккупировать Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не собирается оккупировать Украину. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Никто не собирается оккупировать Украину. Цель операции объявлена открыто: демилитаризация и денацификация», — сказал дипломат.

Ранее в ходе встречи с коллегой из ЛНР Лавров заявил, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине с целью освободить украинцев от гнета и позволить им самим определить свое будущее.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.