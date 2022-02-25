Лукашенко назвал причину событий на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что причины событий на Украине кроются в руководстве страны, передает агентство «БелТА».

«Что касается действий, которые [происходят] в нашей родной Украине. Ну что ж, народ избрал такое руководство. Причина всего того, что там происходит, — это руководство Украины», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко призвал лидеров России и Украины провести переговоры в Минске для предотвращения полномасштабного конфликта.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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