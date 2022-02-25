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В Госдуме назвали три роковые ошибки Зеленского

Спикер Госдумы Володин назвал ставку на Вашингтон и Брюссель одной из ошибок Зеленского

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал ставку на Вашингтон и Брюссель одной из трех ошибок, допущенных со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

Также Володин считает, что другими ошибками стали отказ сесть за стол переговоров с главами ЛНР и ДНР и угрозы пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия.

«Такое государство как Украина должно проводить собственную независимую политику. А не прогибаться под США и Европу. Сделав ставку на Вашингтон и Брюссель, Зеленский забыл об интересах своих граждан», — написал Володин.

Также, по словам депутата Госдумы, президент Украины, «получив в наследство проблему Донбасса», так и не смог перешагнуть через себя и сесть за стол переговоров с главами ДНР и ЛНР.

Еще российский парламентарий уверен, что угрозы Зеленского пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия стали реальной проблемой глобальной безопасности для всего мира.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

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