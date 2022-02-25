Украинское консульство в Новосибирске прекратило работу

Консульство Украины в Новосибирске 25 февраля прекратило работу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя дипломатического представительства.
«Мы не работаем», — сказал источник.
Ранее сообщалось, что Украинское консульство в Новосибирске отменило прием посетителей.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что посольству Украины в России ничего не угрожало и не угрожает, а украинские дипломаты также находятся в безопасности.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.
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