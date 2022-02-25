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Минтранс Канады запретил полеты в воздушном пространстве Москвы, Украины и Минска

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Министерство транспорта Канады распространило авиационную директиву NOTAM, где сообщается о запрете полетов в воздушном пространстве Украины, а также в 185 км от украинской границы. Об этом информирует ТАСС.

«В ответ на разворачивающийся конфликт против Украины мы выпустили НОТАМ, запрещающий канадским операторам воздушных судов и владельцам зарегистрированных в Канаде самолетов входить в воздушное пространство Украины», — сказано в Twitter-аккаунте канадского министерства.

Сообщается, что воздушным судам также запрещено летать в пределах 100 морских миль (185,2 км) вдоль границ Украины ([полетные зоны] Москва, Ростов, Минск, Кишинев).

Как долго будет действовать запрет, пока не сообщается.

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам России и Украины рано утром 24 февраля по поводу ситуации на Украине.

«Нам не оставили возможности защитить Россию, кроме той, что используем сегодня... Мной принято решение о проведении специальной военной операции», — сказал Путин, уточнив, что цель данной операции – защита людей.

«И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», — уточнил президент.

Путин заявил, что действия РФ — самозащита от создаваемых для страны угроз, и Россия не может просто наблюдать за происходящим.

По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться о нерасширении НАТО на восток и сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа. Сейчас «военная машина НАТО» вплотную приближается к границам России.

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