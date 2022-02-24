Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Военная операция в Донбасcе
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Байден заявил, что США и Россия переживают «полный разрыв» отношений 22:40
Джокович поздравил Медведева, который сместил его с первого места в рейтинге ATP 22:32
В Воронежской области разбился самолет Ан-26 ВКС России 22:31
Байден раскрыл план Путина 22:29
Стал известен состав «Зенита» на ответный матч 1/16 Лиги Европы... 22:12
Байден заявил, что Россия сама отвергла все усилия США по безопасности 22:11
Байден заявил о готовности США защищать «каждый метр земли НАТО» 22:01
Главком украинских войск заявил, что блицкрига у России не получилось 21:54
Тарпищев рассказал, как поздравил Медведева со званием первой ракетки мира 21:54
Politico: антироссийские санкции США будут направлены на финансовый сектор 21:52

США объявили новые санкции против России

Президент США Байден объявил введение новых санкций против России

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций и экспортных ограничений против России на фоне спецоперации по защите Донбасса. Трансляция его выступления была опубликована в YouTube-канале Белого дома.

«Сегодня я разрешаю ввести дополнительные жесткие санкции и новые ограничения на то, что можно экспортировать в Россию. Это повлечет серьезные издержки для российской экономики как незамедлительно, так и со временем. Мы специально разработали эти санкции таким образом, чтобы увеличить долгосрочный эффект для России и минимизировать воздействие на Соединенные Штаты и на наших союзников», — объявил американский президент.

Байден рассказал, что Соединенные Штаты совместно с партнерами по G7 («группы семи» — Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) ограничат возможности России «вести бизнес в долларах, евро, фунтах и иенах, быть частью глобальной экономики». По его словам, санкции США соотносимы по масштабу с отключением России от SWIFT.

Также, продолжил Байден, лидеры «группы семи» договорились ограничить возможности России в сфере высоких технологий. По его словам, США и их союзники намерены сократить российский импорт высокотехнологической продукции на 50%.

«По нашим оценкам, мы перекроем более половины импорта высоких технологий в Россию. Это нанесет удар по их способности продолжать модернизировать ВС. Это нанесет вред их аэрокосмической промышленности, в том числе космической программе. <…> Это снизит их способность конкурировать в экономическом плане. Это будет значительный удар по долгосрочным стратегическим амбициям [президента РФ Владимира] Путина», — пояснил он.

Кроме того, американский лидер анонсировал блокировку активов несколько крупных банков России, в том числе ВТБ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Военная операция в Донбассе
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть