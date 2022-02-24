США объявили новые санкции против России

Президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций и экспортных ограничений против России на фоне спецоперации по защите Донбасса. Трансляция его выступления была опубликована в YouTube-канале Белого дома.

«Сегодня я разрешаю ввести дополнительные жесткие санкции и новые ограничения на то, что можно экспортировать в Россию. Это повлечет серьезные издержки для российской экономики как незамедлительно, так и со временем. Мы специально разработали эти санкции таким образом, чтобы увеличить долгосрочный эффект для России и минимизировать воздействие на Соединенные Штаты и на наших союзников», — объявил американский президент.

Байден рассказал, что Соединенные Штаты совместно с партнерами по G7 («группы семи» — Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) ограничат возможности России «вести бизнес в долларах, евро, фунтах и иенах, быть частью глобальной экономики». По его словам, санкции США соотносимы по масштабу с отключением России от SWIFT.

Также, продолжил Байден, лидеры «группы семи» договорились ограничить возможности России в сфере высоких технологий. По его словам, США и их союзники намерены сократить российский импорт высокотехнологической продукции на 50%.

«По нашим оценкам, мы перекроем более половины импорта высоких технологий в Россию. Это нанесет удар по их способности продолжать модернизировать ВС. Это нанесет вред их аэрокосмической промышленности, в том числе космической программе. <…> Это снизит их способность конкурировать в экономическом плане. Это будет значительный удар по долгосрочным стратегическим амбициям [президента РФ Владимира] Путина», — пояснил он.

Кроме того, американский лидер анонсировал блокировку активов несколько крупных банков России, в том числе ВТБ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.