Кулеба не смог вернуться на Украину из США на самолете

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба не смог попасть на Украину из США самолетом. Об этом рассказал посол Украины в Британии Вадим Пристайко. Об этом сообщает ТАСС.

«Мой министр... летел из Вашингтона и Нью-Йорка, где принимал участие в различных встречах и заседании Совета Безопасности ООН, но не смог попасть на Украину», — сказал дипломат.

По его словам, в настоявшее время Кулеба находится в одном из европейских городов, где успешно приземлился и передвигается на наземном транспорте. Точное положение украинского министра дипломат уточнять не стал.

Ранее Кулеба обратился к союзникам и призвал их последовать примеру Украины и разорвать дипотношения с Россией.

Глава МИД Украины также провел переговоры с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, в ходе которых настаивал на немедленных жестких санкциях против РФ в связи с ситуацией на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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