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Москва заявила, что всегда готова к диалогу с Западом

Глава МИД РФ Лавров: Россия всегда будет готова к диалогу с западными странами

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Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с пакистанским коллегой заявил, что Москва всегда будет готова к диалогу в отношениях с западными странами. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«К сожалению, наши западные друзья не уважают международное право, пытаясь его разрушить и продвинуть то, что они называют «порядком, основанным на правилах», — сказал министр.

По его словам, западные государства утверждают, что «несут ответственность за мировую безопасность», а их стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе демонстрируют, что «у них есть аппетит в отношении всей планеты». В то же время, отметил он, Москва провела «напряженные и детальные переговоры» с коллегами из Вашингтона и других членов НАТО.

«Надеемся, что еще есть шанс вернуться к международному праву и международным обязательствам <...> И поскольку мы предпринимаем меры, объявленные президентом для обеспечения безопасности страны и российского народа, мы, безусловно, всегда будем готовы к диалогу, который вернет нас к справедливости и принципам Устава ООН», — подчеркнул Лавров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Москва получила отказ Вашингтона от переговоров еще до старта спецоперации на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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