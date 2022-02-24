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Глава дипломатии Евросоюза Боррель заявил об отсутствии коммуникации между Россией и ЕС

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Russian Foreign Ministry/Reuters

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что коммуникации между ЕС и Россией на данный момент отсутствуют. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию France Inter.

«Дипломатия существует для коммуникаций. Но на данный момент коммуникации не существуют… с тем, кто начал агрессию», — сказал он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 24 февраля предложит на утверждение лидерам стран Европейского союза новый пакет санкций против России. Санкции коснутся стратегического сектора экономики России, будет заблокирован доступ к европейским технологиям и рынкам, которые являются ключевыми для РФ.

По данным агентства Bloomberg, Европейский союз также может рассмотреть введение персональных санкций в отношении президента России Владимира Путина.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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