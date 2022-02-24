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В Госдуме рассчитывают на избавление Украины от неонацистов

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал военную спецоперацию России по защите Донбасса, которую российская сторона инициировала утром 24 февраля. По его словам, это решение поможет жителям Украины.

«Украину ждет избавление от неонацистов и нормальное проживание жителей страны. Сегодня страна находится под игом неонацистов, это очевидно. И марионеточная власть Украины управляется странами Запада в их угоду, а не в пользу жителей государства. У нас задача обеспечить безопасность Российской Федерации от угрозы, поступающей в том числе со стороны Украины. Сегодня Украину страны альянса (НАТО) рассматривают как плацдарм для вынашивания агрессивно провокационных действий в отношении нашего государства», — пояснил депутат.

По мнению Швыткина, нынешнее правительство Украины вполне могут ожидать определенные последствия в результате операции России. Так, депутат не исключил возбуждения уголовных дел в отношении отдельных представителей украинской власти.

«Не исключено, что в их отношении будет возбуждено уголовное дело Следственным комитетом России. В его рамках лица, которых подозревают в совершении преступлений, будут соответствующим образом привлечены к ответственности», — подчеркнул депутат.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса в обращении к россиянам. По его словам, Москва приняла просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР. В ответ Украина разорвала дипотношения с Россией, а также ввела военное положение. «Газета.Ru» следит за развитие событий на Украине в режиме онлайн.

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