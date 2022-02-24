Лукашенко заявил, что Россия вступится за Белоруссию в случае нападения из Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин пообещал военную поддержку Белоруссии в случае вторжения со стороны Украины, сообщает агентство «БелТА».

В рамках поддержки, по словам Лукашенко, часть группировки вооруженных сил России и Белоруссии была зарезервирована для размещения в Белоруссии на случай возможного наступления на Минск.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, планирует ли Россия «захватывать» Украину.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.