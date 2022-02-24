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Путин призвал украинских военных в Донбассе «сложить оружие и идти домой»

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Andrew Marienko/AP

Президент России Владимир Путин во время своего экстренного обращения призвал украинских военных в Донбассе сложить оружие. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Он призвал не совершать ошибок и напомнил, что отцы, деды и прадеды «не для того сражались, защищая нашу Родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине».

«Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям», — сказал российский лидер.

Путин предупредил, что в случае кровопролития вся ответственность ляжет исключительно на плечи властей Украины.

В ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее Путин, комментируя решение о признании Россией Донецкой и Луганской народных республик, заявил, что добро предполагает возможность себя защищать.

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Военная операция в Донбассе
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