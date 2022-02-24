Кулеба назвал происходящие на Украине войной и заявил, что страна будет защищаться

Руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент России начал полномасштабное вторжение на Украину. Об этом он написал в своем Twitter.

«Путин только что начал полномасштабное вторжение в Украину. В мирных украинских городах бастуют. Это агрессивная война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Настало время действовать сейчас», — написал Кулеба.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к гражданам России и Украины рано утром 24 февраля по поводу ситуации на Украине.

«Нам не оставили возможности защитить Россию, кроме той, что используем сегодня... Мной принято решение о проведении специальной военной операции», — сказал Путин, уточнив, что цель данной операции – защита людей.

23 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой о помощи в отражении агрессии со стороны Украины, которая, по их мнению, стремится к силовому разрешению конфликта в Донбассе.