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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В ДНР заявили, что будут возвращать территорию мирным путем, но «все может поменяться»

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Ирина Геращенко/РИА «Новости»

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что Донецкая народная республика будет возвращать территорию мирным путем, но «все может поменяться». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня глава (ДНР Денис Пушилин) сказал, что никто не хочет войны, особенно мы, потому что мы знаем, что это такое. Поэтому будут сначала пытаться, как было сказано, мирным путем. Но все может поменяться, потому что Украина целенаправленно идет на нагнетание ситуации и развязывание боевых действий», — отметил Басурин.

Он подчеркнул, что в случае, если подобное произойдет, то контрмеры, которые планируют применить представители ДНР, могут помочь им вернуть границы, которые они потеряли в 2014 году.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в отражении агрессии со стороны Украины.

Пушилин и Пасечник заявили, что Киев продолжает наращивать силы в Донбассе. Из-за действий украинских военных жители республик вынуждены эвакуироваться в Россию, добавили они.

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