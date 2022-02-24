ЕС обнародовал имена более 500 россиян, попавших под санкции

Антироссийские санкции Евросоюза вступают в силу, в санкционные среди прочих списки попали представитель МИД РФ Мария Захарова, главный редактор RT Маргарита Симоньян, журналист Владимир Соловьев и бизнесмен Евгений Пригожин вместе с женой. Об этом говорится в соответствующих документах Еврокомиссии.

Всего в согласованный пакет входят санкции против 351 депутата Государственной Думы РФ и санкции в отношении еще 27 физических и юридических лиц, «которые способствовали подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», ограничения экономических отношений с ДНР и ЛНР и ограничения возможности российского государства и правительства получить доступ к капиталу и финансовым рынкам и услугам ЕС, говорится в документе.

В список также внесен глава Минобороны РФ Сергей Шойгу — он, по мнению европейских властей, несет ответственность «за активную поддержку действий и реализацию политики, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Евросоюз планирует включить в санкционный список начальников штабов ВМФ России, главу администрации президента РФ Антона Вайно и организацию «Агентство интернет-исследований».

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. После этого, санкции в отношении РФ ввели США, Великобритания, Австралия, Канада и другие страны.