Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В Москве и области разыскивают микроавтобус, в котором могут находиться... 17:45
Финские предприятия готовятся к возможному прекращению поставок газа из России 17:45
Зеленский заявил о непредсказуемости Кремля 17:42
СК привлечет военных чинов Украины к ответственности за преступления... 17:41
Пети: я испытываю печаль, когда вижу Месси на поле, мы стали свидетелями смерти... 17:40
Германский фонд отказывается от поддержки «Северного потока — 2» 17:37
У российского хоккеиста Амирова диагностирована опухоль головного мозга 17:34
Эрдоган заявил Путину, что не признает шагов России против суверенитета Украины 17:31
Зеленский потребовал от России гарантий безопасности 17:25
Средний срок кредита на жилье достиг рекордных 20 лет 17:23

Зеленский высказался о возможности введения визового режима с Россией

Зеленский: вопрос введения визового режима с Россией зависит от дальнейших шагов Москвы

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможное введение визового режима с Россией на фоне обострения отношений между странами в связи с признанием Кремлем независимости Донецкой и Луганской народных республик. Его слова приводит информационное агентство «РБК- Украина».

«У меня есть много предложений от нашей команды относительно нашей реакции. Они связаны с дальнейшими шагами РФ», — сказал украинский лидер.

Ранее Зеленский призвал «окончательно и бесповоротно» остановить «Северный поток — 2», назвав российский газопровод «оружием, которое уже используется против Украины, всей Европы».

До этого Зеленский объявил призыв в вооруженные силы Украины резервистов, объяснив это необходимостью оперативно доукомплектовать армию и другие военные формирования. Он подчеркнул, что речь идет исключительно о гражданах, включенных в оперативный резерв.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть