Зеленский высказался о возможности введения визового режима с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможное введение визового режима с Россией на фоне обострения отношений между странами в связи с признанием Кремлем независимости Донецкой и Луганской народных республик. Его слова приводит информационное агентство «РБК- Украина».

«У меня есть много предложений от нашей команды относительно нашей реакции. Они связаны с дальнейшими шагами РФ», — сказал украинский лидер.

Ранее Зеленский призвал «окончательно и бесповоротно» остановить «Северный поток — 2», назвав российский газопровод «оружием, которое уже используется против Украины, всей Европы».

До этого Зеленский объявил призыв в вооруженные силы Украины резервистов, объяснив это необходимостью оперативно доукомплектовать армию и другие военные формирования. Он подчеркнул, что речь идет исключительно о гражданах, включенных в оперативный резерв.