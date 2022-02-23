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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Захарова отреагировала на заявление Трасс о предоставлении Украине нового кредита

Захарова заявила, что цифровая дипломатия западных партнеров «в ударе» по ситуации с Украиной

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление британской коллеги Лиз Трасс, пообещавшей Украине финансовую помощь. Об этом сообщается в Telegram-канале Захаровой.

«Цифровая дипломатия западных партнеров в ударе. Лиз Трасс: «Мы используем наш экономический вес, чтобы причинить боль России и поддержать украинский народ», — написала Захарова и приложила скриншот твита главы МИД Великобритании Трасс.

По словам Захаровой, российскому народу «причиняют боль», а при этом украинское население намеренно «загоняют» в долговую яму.

«И все это делается «экономической мощью», которую Британская империя сколотила на многолетних страданиях народов своих колоний», — обратила внимание представитель российского ведомства.

23 февраля сообщалось, что Лондон может гарантировать Украине кредиты до $500 млн. Трасс обращала внимание, что Британия готова предложить прямую экономическую поддержку Киеву, предоставив оборонительное оружие.

До этого Захарова назвала нелегитимными новые санкции Евросоюза против России.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой к нему обратились главы республик ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. В свою очередь на Западе действия России расценили как нарушение международного права.

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