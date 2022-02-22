Путин подписал законы о ратификации соглашений о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР

Президент России Владимир Путин подписал законы о ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Договор подтверждает курс Российской Федерации на развитие всестороннего, рассчитанного на перспективу сотрудничества с Луганской Народной Республикой», — говорится в документе.

Отмечается, что соглашения предполагают сотрудничество России и республик в политической, экономической, социальной, военной, гуманитарной сферах.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

22 февраля Государственная дума России единогласно ратифицировала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Документы на ратификацию внес президент России Владимир Путин. Парламенты республик Донбасса уже ратифицировали договоры.