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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В МИД Украины оценили возможность разрыва дипотношений с Россией

Глава МИД Украины Кулеба: отношения с Россией нужно было разорвать еще в 2014 году

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос о разрыве дипломатических отношений с Россией является своевременным и продуманным. Об этом он сказал на брифинге, который транслирует телеканал «Украина 24».

«Я считаю, и всегда так считал, что это нужно было делать еще в 2014 году, к сожалению, тогда его не приняли», — сказал украинский министр.

По его словам, на Украине проанализировали все возможные последствия такого решения и пришли к выводу, что оно является своевременным и отвечает интересам страны.

Кулеба заявил, что российско-украинские отношения уже опустились «ниже дна».

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко от партии бывшего президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность» внес в Верховную раду проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Россией.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве заявил, что готов рассмотреть вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией. Соответствующий запрос главе государства пришел от министерства иностранных дел страны.

Комментируя эту инициативу, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не думала о возможности разрыва дипломатических отношений с Украиной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это решение «нежелательным сценарием, который сделает все сложнее не только для государств, но и для народов двух стран».

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