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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Премьер Нидерландов назвал Путина «совершенно безумным»

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал Путина «безумным» после признания независимости ДНР и ЛНР. Об этом сообщает Spiegel.

«Конечно, этот человек совершенно безумен», — сказал Рютте, комментируя действия главы российского государства.

Он добавил, что в случае полноценного вторжения России на Украину санкционный пакет стран ЕС будет значительно ужесточаться. «Они [в России] это почувствуют, уверяю вас», — заверил глава правительства Нидерландов.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Путин также поручил МИД России установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны — обеспечить поддержание мира на их территориях. На Западе действия России расценили как нарушение международного права и объявили о намерении ввести против России новые санкции. Вопрос новых ограничительных мер изучают в Евросоюзе, Канаде, Великобритании, США и Японии.

Ранее Германия остановила процесс сертификации «Северного потока — 2». Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна намерена диверсифицировать импорт газа совместно с другими европейскими странами.

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