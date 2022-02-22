Зеленский допустил прекращение дипломатических отношений с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве заявил, что готов рассмотреть вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией, сообщает ТАСС.

Соответствующий запрос главе государства пришел от министерства иностранных дел страны.

«Я сейчас сразу после нашей пресс-конференции буду смотреть и прорабатывать этот вопрос, и не только этот вопрос, а наши действенные шаги по эскалации со стороны РФ», — сказал он.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ранее глава профильного комитета по делам СНГ Государственной думы Леонид Калашников заявил, что признание ЛНР и ДНР будет в границах Донецкой и Луганской областей Украины.