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В Турции увидели за признанием ЛНР и ДНР стратегическую пользу для Анкары

Турецкий политик Перинчек считает, что признание ЛНР и ДНР соответствует интересам Анкары

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Генсек турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек заявил РИА «Новости», что признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) служит интересам и безопасности Турции, поэтому Анкара не должна оставаться безучастной.

Политик подчеркнул, что признание ЛНР и ДНР имеет историческое значение и является серьезным ударом по расширению НАТО на Восток, что представляет для Турции угрозу. Поэтому его страна не должна оставаться безучастной в этом вопросе.

«Признание Турцией ДНР и ЛНР, которое стало ударом по планам США расширить НАТО на Восток, было бы подходящим с точки зрения интересов и безопасности Анкары. Наша партия исходит из стратегических интересов Турции, которая буквально разрывается с атлантического блока и близится к евразийскому», — сказал Перинчек .

Он добавил, что сейчас формируется новый мировой порядок: на ключевые позиции в мире входит азиатский блок, оставляя атлантический позади. В это время идея США о монополярном мире и их старания решать судьбу человечества потерпели крах.

21 февраля президент России Владимир Путин в обращении к россиянам объявил о признании ДНР и ЛНР суверенными государствами.

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