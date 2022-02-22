В ЛНР сделали заявление по границам

Вице-спикер парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов заявил, что территория новопризнанной республики — вся Луганская область, сообщает РИА «Новости».

«В рамках законодательств наших Республик есть закон, который говорит четко о том, что территория ЛНР – это территория бывшей Луганской области. Есть оккупированная наша территория украинскими войсками», — заявил Хорошилов.

Кроме того, он отметил, что ЛНР предложит Украине отвести войска добровольно — в противном случае «будут приняты меры».

Ранее парламенты ДНР и ЛНР одобрили закон о ратификации договора о сотрудничестве с Россией.

Комитеты Государственный думы России по международным делам, а также по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками единогласно рекомендовали нижней палате парламента ратифицировать соглашения с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Накануне президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.