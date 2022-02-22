Зюганов после выписки из ЦКБ впервые появился в Госдуме

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов приехал в Государственную думу, чтобы проголосовать за признание независимости ДНР и ЛНР, сообщает РИА «Новости».

11 февраля стало известно, что Геннадий Зюганов попал в ЦКБ с симптомами ОРВИ, компьютерная томография не показала признаков поражения легких. Как сообщал глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко, лидер партии на несколько дней был помещен в больницу для профилактики. Соответствующее решение было принято с учетом эпидемиологической ситуации в России, а также перенесенных политиком в течение последних нескольких лет операций.

Он был выписан 16 февраля.

Ранее в Госдуме заявили, что будущее Минских соглашений зависит от Киева и ООН.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.